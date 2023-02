Omicidio a Valle Aurelia, fermato un uomo a Roma: è un filippino di 43 anni. Indagato anche il figlio 15enne

Si è presentato alla stazione dei carabinieri di Tor Vergata il killer che con una coltellata ha ucciso domenica pomeriggio il 50enne di origini Filippine, Michael Lee Pon, a Valle Aurelia. Si tratta di un connazionale di 43 anni: con lui c’era anche il figlio di 15 anni, indagato per omicidio anche lui. I militari hanno quindi allertato gli agenti della Squadra Mobile incaricati dalla procura per le indagini.

Omicidio Valle Aurelia, le indagini

La pista calda seguita dagli investigatori è stata fin dalle prime battute quella legata alle conoscenze della vittima. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e per accertare la posizione delle altre persone coinvolte nel delitto. Come hanno riferito i testimoni, Lee Pon aveva avuto un’accesa discussione con un gruppo di connazionali poi degenerata nel delitto. Resta da chiarire il movente dell’omicidio

Roma, morto accoltellato fuori dalla metro di Valle Aurelia: si cercano i 5 colpevoli che hanno ucciso Michael Lee Pon