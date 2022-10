Roma, neonata morta dopo il parto al Sant'Eugenio: era prematura. Aperta un'inchiesta

Un neonata è morta poco dopo il parto mercoledì all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Una vicenda su cui la procura di Roma ha aperto un fascicolo per il reato di omicidio colposo a carico di ignoti. Lo scrive Repubblica.

Per i genitori si è trattato di un errore medico compiuto durante il parto. Per questo motivo hanno deciso di denunciare subito i sanitari. Per i camici bianchi, che hanno seguito la donna, si è trattata di una terribile fatalità. La piccola era prematura, al settimo mese.

Adesso spetterà agli inquirenti appurare eventuali colpe. Il pubblico ministero Francesco Cascini dovrà capire se i dottori hanno sbagliato qualche cosa durante le manovre. Oppure se, effettivamente, si è trattato del peggiore degli scenari. La piccina è morta per cause che prescindono dall'errore umano.