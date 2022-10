Ostia, incidente frontale in via Chigi: gravi i conducenti, ricoverati in codice rosso

Gravissimo incidente frontale in via Agostino Chigi a Ostia Antica. Intorno alla 6.00 di venerdì mattina, due vetture, una Volkswagen Polo e una Audi A4, si sono scontrate frontalmente all’altezza del civico 122. L’impatto è stato particolarmente violento. I conducenti sono stati immediatamente soccorsi dal 118 e trasportati al Grassi e al San Camillo, entrambi in codice rosso. Sul posto intervenute le pattuglie della Polizia Locale X Mare per i rilievi.

Video Mino Ippoliti

