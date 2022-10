Neonata morta in ospedale a Catania, un batterio tra le possibili cause del decesso: aperta un'inchiesta

C'è un batterio tra le possibili cause del decesso di una neonata avvenuto lo scorso 11 agosto nell'ospedale Cannizzaro di Catania. La piccola, nata prematura, avrebbe infatti contratto un'infezione nel reparto di terapia intensiva neonatale. La procura ha aperto un'inchiesta, scattata a seguito di un esposto presentato dai genitori della piccola, residenti ad Acireale, sentiti ieri dagli inquirenti negli uffici giudiziari della stessa Procura. Nella circostanza è stata richiesta, e messa a disposizione per le indagini, tutta la documentazione clinica in possesso della coppia. I genitori, mamma di 29 anni e il marito di 37 anni, chiedono di fare piena luce sul decesso della loro primogenita.

Neonata morta dopo parto in casa, genitori indagati. La madre: «Non sapevo di essere incinta»