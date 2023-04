Roma, il parco giochi fantasma a Monte Migliore-La Selvotta: sulla Laurentina altalene distrutte e scivoli abbandonati

Monte Selvotta, via Carife: un parco giochi lasciato completamente distrutto e pieno di rifiuti, potenzialmente molto pericoloso per i bambini che abitano nella zona.

Monte Selvotta è uno dei quartieri di Laurentina, facilmente raggiungibile percorrendo appunto la via Laurentina in direzione Pomezia. Il quartiere, era abbastanza affollato da ragazzini che vivevano giornalmente il parco-giochi in via Carife, ora ridotto in condizioni pessime, indecenti e inaccessibile.

Giochi rotti in mille pezzi: il parco abbandonato

Giochi rotti, spezzati e in mille pezzi. Scivoli, tavoli, altalene e sedie ribaltate. Triclici, bici, motociclette abbandonate. Sullo sfondo l’unica cosa rimasta intatta è una casetta vivibile sempre a giocattolo.

Ci sono anche degli alberi di ulivo, alcuni di questi ci sono ancora, altri sono tutti rovinati come l’entrata per accedere al parco. Infatti il secondo accesso al parco è purtroppo chiuso, sia da un cancello che dalle piante e dalle erbacce che hanno creato ormai una specie muro.

Gli spazi ricreativi come i parchi sono luogo di incontro, di crescita per i bambini ma non solo. In un parco ci si può andare per mille ragioni, anche solo per contemplare la natura.