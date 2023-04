Roma, rifiuti abbandonati all'uscita della metro di Piazza di Spagna. E i turisti pubblicano il degrado sui social

Un ammasso di rifiuti è stato abbandonato davanti alla metro di Piazza di Spagna di Roma, in direzione Villa Borghese. Precisamente all’uscita di Porta Pinciana e del viale San Paolo del Brasile, strade che portano alla Casa del Cinema e al Museo D’Arte Carlo Bilotti. Qualche cittadino non molto civile ha preferito liberarsi così dell’immondizia, scambiando il suolo pubblico per un bidone della spazzatura. I responsabili al momento risultano essere ignoti.

Le foto dei turisti

Scena indecorosa non solo per tutte le persone che frequentano il centro storico e che prendono la metro, ma soprattutto per tutti i visitatori che provengono da ogni parte del mondo per venire ad osservare le bellezze e l’arte di Roma. E Piazza di Spagna è una delle tappe d’obbligo.

Le buste sono di diverso colore e piene di vetro, organico, platica, materiali non riciclabili e vestiti. Lo spettacolo è avvenuto sotto gli occhi di centinaia di turisti, che sicuramente speravano di non trovare biglietto da visita per la Capitale Italiana. Uno di loro ha pure ripreso la scena con il proprio smartphone, probabilmente per condividerlo sul proprio profilo – social, perchè in quel momento un simpatico colombo si era fermato a pranzare bucando tutte le buste.

Nel centro storico i problemi riscontrati causa rifiuti sembravano essere quasi del tutto terminati. È questa l’immagine che vogliamo dare all’estero di Roma?