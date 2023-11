Natale a Roma, dal 1 al 26 dicembre maxi-evento gratuito al laghetto dell'Eur

Per il mese più atteso dell’anno che sarà trainante e preparatorio per le festività natalizie, il laghetto dell’Eur di Roma (viale America), si dipingerà dal 1 al 26 dicembre di luoghi magici e fiabeschi con il più grande e gratuito spettacolo natalizio di tutta la Capitale. L’evento è stato organizzato da LVL ProEvent e Kiosko che da molti anni si occupano di organizzazioni culturali e spettacolari. Per 26 giorni di fila ci sarà la possibilità di vivere un sogno per grandi e piccini. Mariella Voccia direttrice di LVL ProEvent sottolinea: “È indispensabile oggi come oggi organizzare un evento totalmente gratuito per i cittadini romani e per i turisti che si appresteranno a vivere sotto Natale la città più bella al mondo, Roma. In più l’unicità dell’evento consisterà anche nella vera presenza di Babbo Natale, un signore che lo interpreta tutto l’anno. Ci sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande di tutta regione più di 8500 mq.

Ma non solo, verrà allestito un vero ed enorme Igloo che sarà parte del Christmas Village. Altra particolarità saranno le luminarie”.

Infatti durante queste giornate, non solo ci saranno la pista di pattinaggio, il villaggio di Babbo Natale ma verranno allestiti circa 100 casette tutte in legno, che saranno luogo espositivo per artigiani e commercianti che ci delizieranno il palato mediante i prodotti tipici di ogni regione d’Italia ma soprattutto del Lazio. Ma non finisce qui, poiché la performance avrà anche una animazione che farà divertire tutti a suon di musica e a ritmo di luci stratosferiche. Un luogo in cui anziani, adulti e bambini potranno ritrovarsi per rivivere la passeggiata del Giappone presso il laghetto dell’Eur con un allestimento unico e speciale. A natale puoi vivere di fantasia e sentirti parte del Polo Nord e del mondo di Babbo Natale nel villaggio che più di tutti potrà farti sognare.