Nadal-Bergs, malore sugli spalti del Centrale: la partita si ferma per dieci minuti

La partita tra Nadal e Bergs sul Centrale del Foro Italico è stata sospesa dieci minuti a causa di un malore che ha colpito uno spettatore sugli spalti. Il punteggio era sullo 0-40 nel primo game del secondo set dopo che lo spagnolo aveva perso il primo 6-4. Dopo che anche in campo è arrivato l'allarme, il giudice di sedia Mohamed Lahyani ha fermato i giocatori e dal campo è arrivata in cima agli spalti, dove si trovava il tifoso, una bottiglietta d'acqua. A quel punto si sono mossi rapidamente i soccorsi, che lo hanno raggiunto e hanno prestato le cure del caso. Il match è stato sospeso circa dieci minuti prima che arrivasse l'ok per ripartire. Nadal ha portato a casa subito il game nonostante lo stop prolungato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA