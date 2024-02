Malore in moto a Roma, investe un pedone e muore a 59 anni: la tragedia sulla via Ardeatina

Ancora sangue sulle strade di Roma. Ha perso il controllo della moto per un malore e ha investito un pedone con la sua moto. È accaduto stamattina in via Ardeatina. L'uomo, un 59enne italiano, è morto.

Roma, due morti in poche ore alle porte della Capitale: Alba Ronconi investita ad Acilia, Andrea Ferlini deceduto in moto sull'Aurelia

Trasportato in ospedale in codice rosso il pedone, un cittadino tunisino di 54 anni. Sul posto la polizia locale del gruppo IX Eur per i rilievi. In corso accertamenti per ricostruire esatta dinamica incidente.