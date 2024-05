Donazioni, chi pagherà meno con la riforma del Fisco. Tutte le novità sui rimborsi

Donazioni, imposta di successione, eredità e trust. Arriva il nuovo capitolo della riforma fiscale, con cui il governo vuole semplificare il fisco italiano. Rimangono invariate le aliquote e le franchigie vigenti, ma il nuovo schema di decreto punta a definire meglio l'ambito di applicazione delle imposte e di alcune fattispecie, introducendo nuovi principi come quello dell'autoliquidazione dell’imposta sulle successioni. L'intervento, quindi, punta a una definizione normativa più precisa, anche per donazioni di aziende e partecipazioni sociali a favore del coniuge e dei discendenti. In alcuni casi, però, alcuni soggetti potrebbero avere dei benefici economici, pagando meno.

