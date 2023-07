Lunedì 10 Luglio 2023, 07:49

Si avvicina l'appuntamento con la Formula E - i bolidi elettrici si sfideranno nella Città eterna nel prossimo fine settimana, per la penultima gara del Mondiale 2023 - e all'Eur continua l'attività di preparazione del circuito, con le relative modifiche al sistema della mobilità in tutta l'area. L'Hankook Rome E-prix si svolgerà appena due settimane prima della finale di Londra e sarà decisivo per l'assegnazione del titolo. Stanotte, tra le 20,30 e le 5,30, è prevista la chiusura di via Cristoforo Colombo, in direzione del grande raccordo anulare, da piazzale dell'Agricoltura a piazzale Marconi, con brevi e parziali chiusure, nello stesso tratto, anche in direzione centro. Nelle ore di chiusura della Colombo saranno deviate le linee di autobus 30, 170, 714, 791, nMB e nME. Nella notte tra martedì e mercoledì, tra le 20,30 e le 5,30, la Colombo sarà off-limits in direzione centro, da piazzale Marconi a piazzale dell'Industria. Chiusure anche su piazzale Parri. Nelle ore di stop al traffico saranno deviate le linee del trasporto pubblico 30, 31, 170, 714, 771, 780, 788, 791, nMB, nME, M02 e M20.

La fase più impattante delle chiusure stradali scatterà fra tre giorni: dalle 20,30 di giovedì alle 5,30 della mattina di lunedì prossimo, infatti, sarà vietato il transito veicolare all'interno del cosiddetto "anello verde" che si estenderà da viale del Pattinaggio a viale Asia. Nelle stesse giornate, via Cristoforo Colombo sarà chiusa al traffico nel tratto dell'Eur, tra via Laurentina e viale America. In direzione del raccordo sarà possibile svoltare su via Laurentina o proseguire in direzione del viadotto della Magliana e viale Egeo. Verso il centro, invece, il traffico veicolare sarà deviato, a partire da piazzale Venticinque Marzo, su viale dell'Oceano Atlantico e via Laurentina.Anche questa settimana, poi, sarà caratterizzata da grandi concerti nella Capitale. Stasera, all'Olimpico, terza data di Ultimo: sul fronte della viabilità, sarà attuato il consueto schema per la sosta previsto in occasione delle partite di calcio, con divieti di parcheggio attorno allo stadio ma anche aree di sosta dedicate agli spettatori, come quelle di piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico. Possibili temporanee chiusure al traffico, nelle fasi di afflusso e deflusso. Mercoledì sarà la volta dei Depeche Mode, sempre alla stadio, dove venerdì si esibirà Ligabue e sabato sarà la volta dei Pooh. Sempre sabato sera al Circo Massimo (che ha appena ospitato i Guns N' Roses) è in programma il concerto di Marco Mengoni.