Lunedì 10 Luglio 2023, 08:04

Frosinone in campo anche ieri nel ritiro di Fiuggi, con una temperatura sahariana che non ha risparmiato nemmeno il centro termale dove in mattinata, poco prima delle dieci, quando i giocatori sono scesi al centro sportivo di Capo i Prati per la seduta mattutina, vedeva il termometro già toccare i 29 gradi. In campo anche Stefano Turati al quale toccherà di difendere, da titolare, la porta del Frosinone nella massima serie, categoria alla quale il portiere lombardo si è già affacciato, debuttando con il Sassuolo all'Allianz Stadium di Torino, già nel dicembre del 2019 a soli 18 anni. Nel delicato sistema di incastri nella trattativa che ha portato Turati a rimanere un altro anno in prestito a Frosinone, c'è soprattutto quella di Boloca al Sassuolo. Anche questa è praticamente cosa fatta, bisognerà solamente trovare la quadra con Marchizza ed Harroui. Per i due giocatori del Sassuolo l'accordo con la società c'è già, Angelozzi deve trovare solo quello con loro. Questo avverrà oggi alla ripresa del lavoro o al più tardi domani. Intanto la società canarina ha chiesto al Sassuolo il permesso di far allenare Turati, che è in ritiro con i canarini già da venerdì, e che scalpita per vivere questa grande opportunità da titolare in Serie A. Sistemata la porta, si stanno componendo mano mano i tasselli degli altri reparti, anche se il lavoro da fare è ancora lungo. «Ad oggi la squadra la dobbiamo costruire, ci vorrà del tempo, ma spero di riuscirci nel minor tempo possibile. Il 30 da agosto (ultimo giorno del calciomercato ndc), sono convinto che avremo una rosa che potrà giocarsela con tutti. Dobbiamo costruire un grattacelo, per il momento siamo solo un appartamento». Sono state le parole di Guido Angelozzi nella conferenza stampa di sabato. Ma mattone dopo mattone questo grattacielo sta venendo su. In difesa infatti il direttore tecnico canarino ha già messo nel mirino un difensore «Il nome me lo tengo per me, è straniero, ma posso assicurare che è forte» sono state ancora le parole del manager catanese a margine dell'incontro di sabato.

IL MERCATO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quindi per la difesa, prenotato un posto sulle fasce da Oyono, giocatore di indubbie qualità e sul quale lo stesso Angelozzi punta molto, in attesa di questo straniero di qualità, arriverà quasi sicuramente Marchizza per occupare la fascia opposta a quella di Oyono e molto probabilmente anche Ravanelli, per il quale la società sta ancora trattando con la Cremonese per il rinnovo del prestito o per un trasferimento a titolo definitivo. A centrocampo, l'ultimo arrivato è Brescianini. È un giocatore giovane, che ha esperienza soprattutto in cadetteria, per lui la serie A da titolare sarebbe la prova del fuoco. Una serie A che il 23enne bergamasco ha visto in una sola occasione, nei 24' giocati con maglia del Milan il 1 agosto del 2020 contro il Cagliari. Ma l'ex Milan, arrivato a titolo definitivo, che ha giocato quest'anno a Cosenza realizzando anche reti importanti, ha le doti tecniche ed atletiche per affrontare la sfida e potrebbe essere un a sorpresa per la massima serie. A lui si aggiungerà Harroui (difficile come detto che la trattativa si blocchi) e c'è poi il confermato Mazzitelli, oramai del Frosinone a titolo definitivo, che in serie A ha giocato 49 partite segnando una rete. In avanti, al talento pronto ad esplodere di Kvernadze: «Bisognerà dargli tempo, per gli stranieri ci vuole di solito un periodo di adattamento» ha precisato lo stesso Di Francesco parlando del giovane georgiano. Lo stesso discorso deve essere fatto per Cuni, la punta tedesca di origini albanesi che proviene addirittura dalla terza serie in Germania. Proprio per l'attacco quindi, anche per rispettare i paletti sul budget imposti dal presidente Stirpe, bisognerà attendere probabilmente molto di più, se non addirittura i minuti finali del mercato. Per il momento in rosa ci sono giocatori come Giuseppe Caso, Jaime Baez e Gennaro Borrelli, che minuti nella massima serie possono anche averli. In uscita invece Roberto Insigne destinazione Palermo e Matteo Ricci in procinto di accasarsi con la Sampdoria in B. Ha rescisso invece Satariano