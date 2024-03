Venerdì 29 Marzo 2024, 07:23

Il laghetto dell'Eur diventerà balneabile, come l'Idroscalo di Milano o il Badeschiff di Berlino. Un progetto importante, dalla portata storica per la città, che è finanziato e che sarà realizzato da Eur Spa.

Sarà Acea Infrastructure (la società di progettazione, servizi di laboratorio e ingegneristici del Gruppo Acea) ad occuparsi delle analisi e del monitoraggio delle acque del lago. A lei, infatti, è stato affidato l'appalto.

Tutti i dati raccolti verranno poi utilizzati da Eur Spa per valutarne gli interventi più efficaci per migliorare la qualità delle acque e per mantenerne lo stato di salute, così da attuare il progetto legato alla balneabilità dell'ormai storico laghetto, diventato nel corso degli anni un'attrazione di rilievo per chi vuole visitare l'Eur.Di fatto, l'intervento rientra nell'ampio progetto di risanamento e riqualificazione del Parco centrale del lago e riguarderà tutte le attività di analisi, di valutazione del quadro chimico-biologico e idro-morfologico delle acque del piccolo bacino idrico che è stato progettato nel 1936 per l'Esposizione universale del 1942 ma realizzato solo nel dopoguerra.Acea Infrastructure è controllata al 100% dal Gruppo Acea (leader nel settore idrico in Italia con quasi dieci milioni di abitanti serviti in tutta la penisola, tra cui, appunto, Roma) e si occuperà di eseguire, attraverso tecnologie avanzate di monitoraggio e analisi, tutte le attività necessarie a valutare la qualità e i parametri delle acque del lago e di quelle provenienti dai pozzi della Cecchignola che alimentano il bacino, oltre alle analisi batimetriche per l'individuazione dell'altezza dei sedimenti accumulati sul fondale e quelle idrodinamiche e chimico-fisiche per valutare il tempo di ricambio delle acque del bacino.Roma, tra l'altro, si trova in questi anni è al centro di una serie di interventi di valorizzazione del suo "sistema acqua". Basti pensare che la stessa Acea ha messo sul piatto un piano di investimenti da 4,7 miliardi di euro (tra fondi propri e quelli del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza). Un impegno che conferma il legame storico che Roma ha con le reti, con una città celebre nel mondo per i suoi acquedotti.