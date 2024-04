Venerdì 12 Aprile 2024, 07:39

Tante e vecchie. L'ultimo report di Aci consegna un'immagine impietosa delle automobili romane. La Capitale infatti primeggia in Italia per numero di macchine rispetto agli abitanti e il parco veicoli ha un'età mediana piuttosto alta. Con alcune differenze (anche sorprendenti) tra i vari Municipi. Partiamo dal numero di mezzi in circolazione. A Roma, l'anno scorso erano registrate 1,77 milioni di automobili, oltre a 385mila motocicli (2,76 milioni di auto e 522mila moto se prendiamo in considerazione l'intera area metropolitana). I dati dell'annuario statistico di Aci fanno di Roma la prima città italiana, tra quelle più grandi, nel rapporto tra macchine e abitanti (643 auto ogni mille persone). Il doppio di grandi capitali europee come Parigi, Londra o Copenaghen.

MEZZI VECCHI

Le auto di Roma hanno poi un'età mediana piuttosto alta, intorno ai 13 anni: il 56% dei mezzi ha più di 10 anni, mentre solo un'automobile su quattro (il 24%) ne ha meno di cinque. Dati, c'è da dire, in linea con quelli nazionali. E qui veniamo a un altro punto, iniziato già prima della pandemia: cambiare la macchina sembra sempre più un lusso per pochi.

Dal 2019 al 2022 le auto nuove (0-5 anni) o già piuttosto "vecchiotte" (10-20 anni) sono diminuite nel tempo, scendendo rispettivamente dal 27 al 24% e dal 38 al 36%. Di contro è cresciuta la quota delle auto ultraventennali, passate dal 16 al 20% del totale. Insomma, nella Capitale circolano ogni anno auto sempre più vecchie e dunque inquinanti. Una questione che tocca anche la fascia verde, l'area nella quale è vietata la circolazione ai veicoli più inquinanti e che la cui entrata a pieno regime è annunciata per novembre.

Già oggi non potrebbe circolare almeno il 18% delle auto della Capitale (quelle nella fascia Euro 0-2, il report non distingue tra benzina e diesel). Mentre le auto elettriche faticano ancora a prendere piede tra i romani: oggi sono lo 0,7% del totale. Un passo avanti comunque rispetto allo 0,1% del 2019.

Andando a spulciare i dati relativi ai singoli Municipi emerge che le zone con più auto per abitanti sono i municipi XIII (Aurelio, Casalotti e Boccea), VIII (Ostiense, Garbatella, San Paolo, Tre Fontane e Appia Antica), IX (Eur, Laurentino, Torrino, Santa Palomba) e X (Ostia e dintorni) ad avere, in proporzione, il maggior numero di autovetture per persona: circa 80 macchine ogni 100 abitanti. Mentre i Municipi XI e XV sono quelli che ne hanno meno: rispettivamente 50 e 39 autovetture ogni 100 abitanti.

LE DIFFERENZE

Infine, nonostante la popolazione residente tenda a calare in quasi tutta la Capitale, i veicoli invece aumentano seppur in modo disomogeneo: nel Municipio XI addirittura del 18,6% dal 2019 al 2022. Fanno eccezione i Municipi VII e soprattutto I, IV (dove il tasso dei veicoli è diminuito tra il 2019 e il 2022 di oltre il 10%).Guardando i dati nel complesso, emerge un fatto di per sé abbastanza scontato: ad avere le auto più recenti sono i residenti dei Municipi II, IX e XIV, dove il reddito medio è più alto. Curioso invece quello che si verifica nel Municipio I, che ha la concentrazione maggiore di auto vecchie (31% Euro 0-3) ma ha anche un tasso molto alto di veicoli Euro 6 (il 37,5%). Probabilmente, secondo il report di Aci, le ragioni vanno cercate nel fatto che è un Municipio in cui non solo il reddito, ma anche l'età media è piuttosto alta. Un fattore, quest'ultimo, che potrebbe spiegare la minore propensione a cambiare auto, anche in ragione del fatto che in quelle zone è sempre meno necessaria e comoda: non a caso, lì i mezzi diminuiscono.Gianluca Carini