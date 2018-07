Roma, molestava donne alla fermata della metro: arrestato

Molestava le donne nei pressi della metro di piazza Re di Roma. Le indagini dei carabinieri di San Giovanni hanno consentito di identificare un uomo italiano di 21 anni che nel mese di dicembre del 2017 aveva aggredito almeno due donne a ridosso della fermata metro.

Dopo la prima denuncia di una delle vittime, i carabinieri identificarono tutte le persone che in quelle settimane, a ridosso del Natale erano stati visti stazionare sotto la fermata della metropolitana Re di Roma o nei pressi. Tra questi, l'attuale indagato che tra l'altro, indossava indumenti molto simili a quelli descritti dalle vittime durante i tentativi di approccio molesti.

La Procura della Repubblica ha richiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale di Roma un'ordinanza che dispone la custodia cautelare agli arresti domiciliari, con l'accusa di violenza sessuale, per l'uomo che è stato rintracciato sulla costa adriatica dove lavora come stagionale in un albergo ed è stato arrestato dai carabinieri di Giulianova. Attualmente si trova agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, dove risulta residente, nel comune di Valenza.

Mercoledì 25 Luglio 2018



