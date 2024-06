Un serpente spunta sul cancelletto di un’abitazione vicino Roma. L’esperto: «Nessun timore, ma non catturateli»

Un serpente ha messo in allarme la proprietaria di una casa alle porte di Roma. Giorni fa, il rettile è stato avvistato avviluppato attorno all’inferriata di una villetta a Palombara Sabina creando momenti di preoccupazioni tra gli occupanti. «L’abbiamo preso e riportato sul prato - racconta una donna - ma qualche giorno dopo abbiamo visto altri due serpenti vicino al muretto. Uno di loro ha alzato addirittura la testa e “catturarlo” è stato complesso».



Cosa è successo

L’ofide in questione era un biacco, un rettile non velenoso e più volte la sua presenza è stata segnalata anche nella Capitale. Un serpente considerato fondamentale per l’ecosistema poiché non solo si nutre di insetti, ma soprattutto di roditori, presenti lungo le strade romane. «Spesso - spiega Andrea Lunerti - sono alla ricerca di nascondigli temporanei: per quanto sia complesso per alcune persone terrorizzate dalla loro presenza, in generale, bisogna lasciarli tranquilli perché presto riconquisteranno il loro habitat naturale e si allontaneranno dai nostri spazi».

Il precedente

Nel corso delle scorse settimane un altro rettile si era introdotto all’interno della Casa di Cura Privata “Clinica Parioli”: un biacco - l’ennesimo - si era rifugiato tra gli armadietti e gli arredi della struttura scatenando momenti di spavento tra il personale sanitario. «Riceviamo numerose chiamate durante la giornata: bisogna sempre rispettare - dice l’etologo - i timori altrui, ma la stagione è molta calda e lo sarà nel corso dei prossimi mesi.

In ogni caso - consiglia l’esperto - non bisogna provvedere a manovre “fai da te”: il biacco non è velenoso, ma il suo morso è ricco di batteri. Non prendiamolo dunque con le mani, ma avvisiamo il numero unico di emergenza che provvederà all’identificazione della specie e all’eventuale cattura».