Frosinone, investe il nuovo compagno della ex: «E' stato un incidente», convalidato l'arresto

E' stato convalidato l'arresto di Claudio Pisterzi, l'uomo di 50 anni di Amaseno, incensurato, accusato di tentato omicidio ai danni di Claudio Camilloni, compagno, 41enne, della ex moglie e dalla quale da pochi mesi si era separato. Non un investimento stradale, quello che inizialmente poteva essere sembrato ai presenti ma un tentato omicidio, avvenuto poco prima delle 14 di lunedì ad Anagni, in Via Della Sanità.

Oggi l'uomo è stato ascoltato dal giudice per le indagini preliminari e si è difeso dicendo che non sapeva nemmeno chi fosse l'uomo e che si è trattato di un incidente. Ad assisterlo l'avvocato Giampiero Vellucci.

Subito dopo l'incidente l'uomo era stato arrestato dai carabinieri che avevano ricostruito la dinamica, sostenendo che Pisterzi avesse "puntato" il rivale in amore, accelerando e travolgendolo. La vittima è ricoverata a Tor Vergata con diverse fratture, ma sembra scongiurato il pericolo di vita.