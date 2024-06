Sabato 8 Giugno 2024, 05:20

«Quando li ho visto nel letto insieme non ci ho visto più dalla rabbia, ma non volevo ucciderlo». Si difende davanti al gip il quarantenne di Calcata accusato del tentato omicidio del fratellastro 35enne. Si difende e lancia accuse precise nei confronti del fratello rimasto vittima. Ieri mattina, nel carcere di Regina Coeli, dove è ristretto da quattro giorni, si è svolta la convalida del fermo. L’indagato ha scelto di rispondere al giudice, spiegando ogni sua azione violenta.

LA STORIA

La mattina del 25 maggio scorso un padre quarantenne di Calcata ha sorpreso la figlia nello stesso letto dello zio, un uomo di 35 anni. Accecato dalla rabbia ha iniziato a picchiarlo e insultarlo. Botte e spintoni fino a raggiungere il balcone dell’appartamento. Qui con un calcio allo sterno lo ha fatto volare di sotto. La vittima si è rotta entrambe le gambe. Non contento gli avrebbe lanciato un sacchetto di vermi addosso. A far scoprire il tentato omicidio è stata la ragazza di 16 anni pochi giorni dopo. Mentre era bordo di un bus per Roma ha iniziato a litigare col padre per la stessa vicenda attirando l’attenzione della polizia.

Dopo essere stati ascoltati l’uomo è stato arrestato per il tentato omicidio del fratello e per i maltrattamenti nei confronti della figlia.

LA DIFESA

Ieri mattina però, in poco più di due ore, si è difeso. Spiegando al gip le sue motivazioni. «Ero sconvolto. Averli visti insieme mezzi svestiti mi ha fatto arrabbiare tantissimo. E poi ho sentito odore di droga. Ho pensato al peggio. Ma non volevo ucciderlo. L’ho spinto e insultato ma non volevo buttarlo dalla finestra, è stato un incidente. Sono stato io a chiamare i soccorsi e l’ambulanza». Queste le parole che avrebbe usato il quarantenne per spiegare il suo eccesso di violenza nella discussione davanti gip. Che al termine dell’udienza ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare.

LE ACCUSE

Non sarebbero però passate inosservate alcune delle dichiarazioni fatti dall’indagato in merito alla notte precedente del tentato omicidio. Il presunto uso di droghe e soprattutto l’aver sospettato che tra la figlia e lo zio ci fosse stato qualcosa, potrebbe portare a un’indagine degli inquirenti. La ragazza infatti è una minorenne e la Procura potrebbe agire d’ufficio anche senza una precisa denuncia. Ma soprattutto potrebbero voler fare chiarezza e capire chi tra i due fratellastri sta dicendo la verità. Nel frattempo il quarantenne resta ristretto nel carcere di Regina Coeli.