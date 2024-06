Roma: arriva "Viecce", il podcast che racconta i quartieri della Capitale. Ecco come partecipare

Un racconto a più voci dedicato alla scoperta dei rioni romani e un viaggio tra aneddoti, piazze fino ai luoghi più amati attraverso la voce di chi a Roma vive e lavora. Ecco “Viecce. La vita nei quartieri di Roma”, il podcast di Roma Capitale. Da domani - martedì 11 giugno - e fino al 9 luglio, Roma Capitale organizza in collaborazione con Biblioteche di Roma e Assipod.org Associazione Italiana Podcasting, un ciclo di incontri dove ciascun partecipante potrà realizzare una puntata live e al tempo stesso seguire un piccolo corso per realizzare i vari contenuti: imparare la scrittura, la registrazione, il montaggio e la pubblicazione di un episodio dedicato al quartiere scelto. Gli appuntamenti sono gratuiti e con accesso libero (dalle 17 alle 19) fino a esaurimento posti che si potranno prenotare online sulla pagina del sito Biblioteche di Roma.

Ogni episodio sarà reperibile su Spotify o sulla pagina dei podcast di Roma Capitale.

Il programma

“Viecce live” inizierà domani (martedì 11) alla Biblioteca Joyce Lussu: la prima puntuta sarà dedicata a Garbatella e avrà luogo la registrazione live del podcast

Martedì 18 giugno: alla Biblioteca Ennio Flaiano, in via Monte Ruggero, 3, per l’ascolto del podcast sul territorio di Montesacro

Martedì 25 giugno: appuntamento alla Biblioteca Guglielmo Marconi per l’incontro sul quartiere Portuense

Martedì 2 luglio: presso la Biblioteca Raffaello dove si parlerà di Tuscolano

Martedì 9 luglio: ultimo incontro presso la biblioteca Nelson Mandela con il racconto di San Giovanni