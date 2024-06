Martedì 11 Giugno 2024, 06:37

Si erano ritrovati entrambi nel locale della cucina aziendale e qui il medico del lavoro avrebbe iniziato a importunarla: prima le parole poi le sue mani sul corpo con il tentativo ultimo di baciarla. Per questo un professionista di 61 anni è stato arrestato, lo scorso 3 giugno, dal personale delle volanti arrivato in via Bocca di Leone con l’accusa di violenza sessuale aggravata dall’esercizio della professione medica. La vittima è una dipendente dell’azienda, italiana, classe 1998 che riuscendo a divincolarsi, come lei stessa denuncerà, ha chiesto aiuto all’assistente dell’amministratore rifugiandosi nel suo ufficio. Visibilmente provata, la ragazza ha accusato il medico di averla molestata quando si trovavano nella stanza adibita a uso cucina. «Mi ha messo le mani addosso», avrebbe detto fra le lacrime. In quel momento nella cucina non c’era nessun altro dipendente ma la ragazza sarebbe riuscita a divincolarsi e a scappare. L’assistente dell’amministratore ascoltando le sue parole e cercando di calmarla sarebbe tornata poi con lei nella stanza trovando ancora il medico mentre beveva un caffè. L’uomo in un primo momento avrebbe negato le accuse. Da qui l’intervento della polizia perché l’assistente informando la dirigenza avrebbe chiamato i soccorsi.

IL RACCONTO

Sul posto le volanti che hanno arrestato l’uomo trasferendolo nel carcere di Regina Coeli. In base a quanto denunciato poi dalla vittima, non sarebbe stata quella del 3 giugno scorso la prima volta in cui il professionista tentava un approccio sessuale, mostrandosi fuori luogo e inopportuno anche con molte altre colleghe. La ragazza ha ripercorso così altri episodi in cui il medico avrebbe fatto delle avance più o meno esplicite ricevendo sempre un chiaro e inequivocabile rifiuto. Lo scorso 7 giugno, tuttavia, il professionista è stato scarcerato. Nel corso dell’interrogatorio di convalida ha risposto alle domande del gip, dando la sua versione su quanto avvenuto quella mattina nei locali cucina dell’azienda. Il giudice non ha convalidato la misura in carcere disponendo invece l’obbligo di presentazione per il professionista.

