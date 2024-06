Martedì 11 Giugno 2024, 10:01

Sono ore di attesa trepidante per molti candidati della circoscrizione Italia Centrale la cui elezione al Parlamento Europeo è legata all’arrivo delle preferenze espresse dai romani: la lentezza con cui il Campidoglio sta inserendo i dati dello scrutinio nel sistema informatico, incide ovviamente anche sulla lista dei nomi degli eletti a Strasburgo. Mentre alle otto di ieri sera, il sito istituzionale del Comune, alla voce preferenze, rimaneva vuoto, quello del Ministero dell’Interno, Eligendo, riportava i voti di preferenza di 1.442 sezioni della Capitale su 2.599. Da evidenziare che 78 sezioni hanno i verbali con “manifeste incongruenze” quindi, fino a che non saranno stati verificati dall’autorità giudiziaria, le sezioni di Roma saranno 2.521. Quindi, alle otto di ieri sera, lo spoglio per le preferenze era arrivato a poco più del 57% delle sezioni.

FDI

Cominciamo dal partito che ha vinto le elezioni. Ovviamente, in testa c’è il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che è stata indicata da oltre 84mila romani. Subito dietro di lei, Nicola Procaccini, eurodeputato uscente e già sindaco di Terracina, con oltre 21mila voti. Terzo, Stefano Tozzi, candidato considerato politicamente molto vicino al vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, e portato da una gran parte del partito romano.

Tozzi era indicato con 11mila 500 preferenze. Ultimo per le preferenze a Roma città è Mario Pellegrini, 204 voti.

FORZA ITALIA

Il secondo partito della coalizione di centrodestra a Roma è Forza Italia che, chiaramente, vede il suo segretario, Antonio Tajani, raccogliere quasi 9mila voti di preferenza. Dietro di lui, Salvatore De Meo (1.303 preferenze) poi l’ex governatrice del Lazio, Renata Polverini (1.231) e l’eurodeputata uscente, Alessandra Mussolini (1.214). Ultimo con 39 voti raccolti Alessandro Ghinelli.

LEGA

In testa il generale Roberto Vannacci che supera le 11mila preferenze. Subito dietro l’ex presidente del X Municipio, ex assessore di Roma e consigliere del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, Davide Bordoni.

PARTITO DEMOCRATICO

Nei Dem la sfida romana è al fotofinish fra la segretaria Elly Schlein, e l’ex presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Entrambi hanno superato quota 25mila preferenze a Roma città e solo l’arrivo dell’ultimo migliaio di sezioni che mancano all’appello potrà far capire chi avrà vinto la corsa interna. Subito dietro Zingaretti, che ha raccolto oltre 115mila preferenze nella circoscrizione, ci sono Matteo Ricci (portato anche da una parte dei Dem romani) con oltre 11mila voti e poi il sindaco uscente di Firenze, Dario Nardella (10mila voti). Ultimo per preferenze raccolte in città, Michele Franchi (738)

AVS

Per il rassemblement di Verdi e Sinistra non c’è partita: l’ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, batte tutti con oltre 13mila voti. Ultimo, con 44 preferenze, Pierluigi Vossi.

5STELLE

In testa alla classifica delle preferenze raccolte a Roma c’è la capolista, Carolina Morace, che incassa oltre 5.500 voti. Ultima, Valentina Pococacio con 153 voti. Da notare, l’ex capogruppo dei grillini in Campidoglio durante il quinquennio Raggi, Giuliano Pacetti, terzo fra i più votati con oltre 2.100 preferenze raccolte.

GLI ALTRI

Nell’elenco dei partiti che non hanno superato il quorum del 4% necessario per eleggere almeno un deputato al Parlamento europeo, ci sono intanto di due gruppi centristi: Stati Uniti d’Europa, cioè Renzi, Bonino e Radicali, e Azione di Calenda. Per Sue, Renzi ottiene oltre 7mila preferenze ma viene superato in questa corsa da Calenda che ne incassa oltre 7.800. Un buon risultato personale lo porta a casa Michele Santoro che prende a Roma oltre 11mila preferenze per Pace Terra Dignità, sei volte più di Marco Rizzo (1.773 voti, Democrazia Sovrana Popolare). Stefano Bandecchi (Alternativa Popolare) e Enrico Rizzi (Libertà) superano entrambi di poco le 1.100 preferenze.