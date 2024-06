Martedì 11 Giugno 2024, 13:59

Cocaina allo stato puro per un milione di euro nascosta nella carrozzeria di un’auto. E’ stata la polizia a fare la scoperta e il relativo sequestro. In manette un romano di 35 anni con già precedenti per droga. Erano circa le due su una strada alla Borghesiana quando gli agenti mostrano la paletta al romano che sta al volante di una Renault.

La vicenda

Il proprietario dell’auto si ferma poco distante, scende e si allontana a piedi. “Quell’auto non è mia, sto a piedi”. Ma i poliziotti non hanno dubbi di averlo visto a bordo. Poi lo vedono gettare le chiavi. Ecco che nasce il controllo. Una levetta fa aprire il cruscotto che nasconde 3 chili di cocaina allo stato puro. Il nascondiglio è fatto ad arte. Dal cruscotto è stato levato l’air bag ed anche le altre guarnizioni in modo da fare spazio ai tre panetti di cocaina. Il trentacinquenne viene arrestato e si apre un’indagine. Forse esistono altre auto sistemate in quel modo per spedire la droga. Anche la zona dove è avvenuto l’arresto non è una zona qualsiasi. In un recente passato ci sono stati sequestri rilevanti di droga.