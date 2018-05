Buche, dalla Colombo alla Casilina: la trappola delle consolari

di Fabio Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La più pericolosa di tutte, per automobilisti e motociclisti, resta via Cristoforo Colombo: sì, proprio quella sulla quale, a causa delle buche e delle radici degli alberi che affioravano sull'asfalto, il Campidoglio aveva imposto il limite di velocità a 30 chilometri orari. Ma in generale è sulle consolari che si registra il numero più alto di incidenti dovuti a voragini aperte sul fondo stradale e alberi pericolanti, secondo il report della polizia locale. Dalla Casilina alla Cassia, sono le strade di...