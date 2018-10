​Paura sull'autobus, il pannello delle luci si stacca e colpisce una passeggera sulla testa

Ultimo aggiornamento: 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora paura su una Roma. Sulla linea 32, che va da piazza Risorgimento verso via Flaminia Nuova, il pannello che copre le luci all'interno del bus - proprio sopra i sedili dei passeggeri - si è staccato ed è caduto su una ragazza che era seduta vicino al finestrino. È successo nei pressi del Foro Italico.LEGGI ANCHE Roma, ancora fiamme su un bus Atac: paura a via Cortina d'Ampezzo​ «La ragazza - racconta Barbara B., che era seduta poco lontano - era sotto choc. Probabilmente si trattava di una straniera, perchè quando le ho chiesto se stesse bene e se potevo fare qualcosa per lei è rimasta muta. Ho preso il pezzo e l'ho poggiato per terra: era sostanzialmente un pezzo di lamiera, per fortuna non è successo nulla di grave ma avrebbe potuto tagliarle il collo». I passeggeri hanno poi segnalato l'accaduto all'autista che li ha ringraziati. Ora resta da vedere se verranno presi provvedimenti.