Maltempo Roma, quando e dove rischia di piovere nel weekend: le previsioni meteo

Rischio maltempo nel weekend a Roma. Dopo una serie di giornate caratterizzate da un caldo estivo anticipato, la Capitale si appresta a vivere un periodo di tempo instabile. Le previsioni indicano che la Capitale sarà baciata dal sole, con qualche innocua nube di passaggio che non disturberà il cielo prevalentemente sereno. Le temperature massime si manterranno gradevoli, oscillando tra i 26 e i 27°C, rendendo le giornate ideali per attività all'aperto e passeggiate per le vie della città eterna. Nonostante il periodo di relativa stabilità, non è possibile escludere un nuovo graduale peggioramento delle condizioni meteo a partire dall'inizio della prossima settimana. Tra il 20 e il 21 maggio, una nuova perturbazione potrebbe investire l'Italia, con una traiettoria ancora incerta. Questo fronte perturbato potrebbe interessare anche la Capitale, portando piogge e un calo delle temperature per qualche giorno.