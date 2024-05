Rocca dei Borgia di Subiaco, arrivati 10 milioni di euro per riqualificarla

Partono i lavori per la ristrutturazione e riqualificazione della Rocca dei Borgia di Subiaco. L’antico maniero situato a nord est della Capitale nella cittadina di Subiaco, dove il 18 aprile del 1480 è nata Lucrezia, figlia del cardinale Rodrigo Borgia, divenuto poi Papa Alessandro VI e di Vannozza Cattanei, ha ricevuto finanziamenti per quasi dieci milioni di euro. Il cantiere aprirà i battenti entro la fine del 2024.e così la Rocca da dove si domina l’intera vallata tornerà a splendere. Il sindaco, infatti, a margine del consiglio comunale ha annunciato l’avvio dei lavori: « Per il quarto trimestre di questo anno» ha detto Domenico Petrini. Ma il consiglio comunale ha deliberato anche un atto importante che permette la realizzazione dell’opera e certifica l’arrivo del cospicuo finanziamento. « E’ stata approvata- spiega l’ente comunale - la convezione tra la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio ed il Comune di Subiaco». Un atto propedeutico per poter iniziare l’iter dell’importante ristrutturazione e aprire il cantiere entro il 2024 con la regia di Soprintendenza e Comune di Subiaco. I fondi come ha spiegato il primo cittadino sublacense sono arrivati dal Ministero dei Beni Culturali per un importo di cinque milioni, altri tre dal Ministero del Turismo e un milione e novecentomila dalla Soprintendenza . « Finalmente il luogo simbolo del’identità della nostra Città – ha detto Domenico Petrini, sindaco di Subiaco - tornerà a splendere trasformandosi in un polo culturale d’eccellenza nel cuore del centro storico , per uno sviluppo turistico ed economico dell’intero quadrante » .Un maniero che ha dato i natali a Lucrezia Borgia, la dama dei misteri, e che necessita di importanti lavori dopo l’ennesimo crollo della copertura avvenuto alla fine del 2021.

Arrivati i primi finanziamenti e i conseguenti lavori di somma urgenza è stato possibile, poi, riaprirlo ai visitatori anche se alcune stanza del museo della stampa sono chiuse. Attualmente l’apertura è solo per il fine settimana ma gli operatori del centro storico sono comunque soddisfatti e sperano che i nuovi lavori non portino ad una chiusura del castello. « E’ tornata molta gente – dice Liana con bar nel centro storico- e siamo contenti sarebbe un peccato chiuderlo del tutto, a rimetterci sarebbe tutta l’economia della cittadina » . Una preoccupazione che hanno anche le guide turistiche dell’associazione Ethea: « Stiamo tornando ai livelli del pre- covid – dice Paolo di Ethea – per appuntamento apriamo ai gruppi anche durante la settimana e ad agosto il maniero sarà aperto tutti i giorni, chiuderlo per i lavori anche se importanti, significherebbe ripartire poi da zero e perdere una importante continuità, considerando che è il vero attrattore turistico del centro storico ed urbano di Subiaco ». Il monumento, dopo una lunga chiusura e aperture a singhiozzo, fu riaperto nel 2015 con un contratto di comodato d’uso con la proprietà, ma a novembre del 2022 è arrivata la svolta, con la donazione al Comune del prezioso maniero.