Roma, 200mila api nascoste nel muro di un palazzo: «Erano lì da 6 anni, non potevamo più aprire le finestre»

La situazione era diventata insostenibile a tal punto che nessuno più riusciva ad aprire le finestre a causa di una invasione di api presenti all’interno del muro di un palazzo vicino Roma. «Erano circa 200mila insetti», sostiene Andrea Lunerti chiamato a mettere in sicurezza lo stabile. Gli imenotteri sono stati tutti aspirati e condotti in una speciale arnia. «Le api - dice - avevano nidificato nell’edificio e nei siti urbani limitrofi con sciami giganteschi divenuti un pericolo per tutti i residenti».

Cosa è successo

Secondo l’amministratore dello stabile, in via Amendola, a Mentana, le api avevano trovato riparo all’interno delle mura perimetrali da pochi mesi. «In realtà - sottolinea l’esperto - erano presenti da 6 anni e l’amministratore ci ha allertati perché il viale principale non era più percorribile: il corridoio d’accesso all’edificio era divenuto impraticabile e nell'edificio vive un residente peraltro allergico».

Durante le operazioni di rimozione dei favi (16, lunghi un metro e 30 centimetri) diversi curiosi - che hanno assistito alle operazioni di messa in sicurezza del palazzo - sono stati colpiti e punti più volte dalle api nonostante una distanza di 50 metri. «La cavità interna dell’intercapedine è vicina a un negozio di cosmetici. La scatola di derivazione era a contatto con l’intercapedine stessa e nel corso dell’intervento alcune api sono entrate anche all’interno del negozio», osserva l’etologo. «Le abbiamo salvate tutte - conclude - e sono qui al Rifugio del Lupo».