Martedì 22 Agosto 2023, 07:26

"Attenzione pickpockets, allarme borseggiatrici". Al suono del "tormentone" social dell'estate gridato da dietro uno smartphone la folta schiera di turisti assiepata davanti alla fontana di Trevi rompe le fila. C'è chi istintivamente poggia le mani sulla borsa per proteggerla, chi sulla tasca, tutti si guardano intorno allarmati. Persino chi stava per conquistare a suon di gomitate il migliore spot fotografico rinuncia all'impresa per mettersi al sicuro. La borseggiatrice, colta con le mani nello zaino di una turista orientale, si allontana velocemente schivando gli sguardi dei presenti. «Ti ho visto, ti ho visto», continua a gridare chi riprende la scena postata su TikTok lo scorso 11 agosto. Due milioni e mezzo si visualizzazioni e centinaia di complimenti nei commenti. "Sei stata bravissima e coraggiosa", si legge.

LE SEGNALAZIONI

Sono sempre di più su TikTok le segnalazioni video di turisti e romani impegnati a smascherare le borseggiatrici nella Capitale, già definita dai creator "Il paradiso dei pickpockets". Sui social prende piede un vera e propria mobilitazione. Il maggior numero di contenuti sono girati nella metro A. In uno di questi, datato 16 luglio, un turista appena finito nel mirino dei pickpockets, con uno zaino ancora aperto tra le mani, tasta le proprie tasche alla ricerca di un oggetto smarrito. Un'altra segnalazione "Attenzione metro Roma pickpocket" arriva dalla fermata Flaminio postata dal creator Francesco Ferrone.

Il 3 agosto tre presunte borseggiatrici vengono riprese all'interno del vagone mentre studiano il prossimo colpo da mettere a segno. "Ecco qui il trio di borseggiatrici della metro B di Roma", segnala un altro utente nei pressi di Castro Pretorio, postando i volti di tre giovani donne e invitando i suoi contatti a prestare massima attenzione.

A fare da colonna sonora a quasi tutte le denunce è la voce virale della consigliera leghista Monica Poli, famosa nel mondo per avvisare turisti e cittadini della presenza di borseggiatori tramite il suo gruppo di volontari Cittadini Non Distratti, attivo anche su Roma,

Altre volte invece sono gli stessi pickpockets a rendersi protagonisti di contenuti virali. Come successo a una giovane di etnia rom che in un video TikTok postato lo scorso marzo difendeva così il proprio operato. "Ho rubato ieri, ho rubato oggi, già lo sanno che rubiamo, rubare è il nostro lavoro, dobbiamo rubare, si ruba". Le immagini del suo sfogo erano state riprese a Milano proprio da una persona che l'aveva sorpresa in un atteggiamento sospetto in una stazione. La donna è stata arrestata 5 giorni fa alla fermata metro Cavour a Roma insieme ad altre 4 complici.

Non di rado a finire sulle piattaforme non sono solo le denunce spettacolarizzate dei cittadini ma anche gli interventi a lieto fine. In uno di questi postato da un turista spagnolo un borseggiatore viene circondato da tre addetti alla sicurezza di Ferrovie dello Stato alla Stazione Termini: "Lo hanno preso", si legge.

Ma niente paura, in aggiunta alla forza del passaparola, i social si armano con delle guide per sfuggire ai borseggiatori di Roma. Dei veri e propri vademecum destinati ai turisti di tutto il mondo.

La guida inglese Rome Travelers suggerisce a chi è in vacanza nella Capitale di "riporre gli oggetti in una borsa a tracolla", di "tenere le mani sempre sopra la zip" e "non perdere mai di vista ciò che li circonda". I blogger francesi consigliano invece di comprare i biglietti di mezzi pubblici e musei in anticipo per evitare di sostare nei luoghi più affollati. O ancora di non "indossare abiti da turista" per non finire nel mirino dei taccheggiatori.

Ma troppo spesso ormai, anche in assenza di una vera denuncia, la traccia "Attenzione pickpocktes" viene utilizzata come sottofondo musicale per localizzare la propria vacanza a Roma o altre città della Penisola. "E la prima cosa che mi viene in mente quando sono in mezzo alla folla in Italia, si legge in un post.

Niente più solo mandolino, That'Amore o il Gladiatore: nascono nuovi stereotipi all'italiana. In uno dei milioni di post TikTok condivisi a Roma da stranieri, mentre scorrono le immagini da cartolina di piazza della Rotonda, del Colosseo e di Fontana di Trevi, si legge in inglese: Italy? "Il Paese più bello per i borseggi".