Roma, agricoltore si incatena al cancello dell'Altare della Patria e minaccia di darsi fuoco

Si è incatenato sul cancello dell’Altare della Patria e ha versato un’intera tanica di benzina minacciando di darsi fuoco. Candido Ceracchi, agricoltore italiano, è disperato: vuole incontrare il ministro dell’agricoltura Lollobrigida perché “noi agricoltori non siamo stati ascoltati”, gridava disperato davanti alle decine di agenti intervenuti intorno alle 21 in piazza Venezia dopo le segnalazioni dei passanti. Un gesto eclatante - fatto anche in diretta social - per chiedere un nuovo confronto “con chi dovrebbe aiutarci e non l’ ha fatto”. Vestito da sceriffo e con un tricolore in mano non voleva sentire ragioni. Gli agenti della Digos e il capo di gabinetto hanno trattato per lunghi minuti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del Fuoco e un'ambulanza del 118. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza una pattuglia dei Vigili ha chiuso temporaneamente la piazza. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 23 quando Ceracchi ha desistito e si è allontanato scortato dalla polizia.