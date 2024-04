Roma, hotel evacuato in centro: sono 5 le persone intossicate

Sono quattro le persone soccorse nell'albergo evacuato al centro di Roma e trasportate in ospedale dal 118. I più gravi sono un uomo 60enne e una donna di 50 anni portati al pronto soccorso in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Altre due donne, di 26 e 39 anni, in codice giallo. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, tutti con difficoltà respiratorie per inalazione di cloro. Tra loro,, ci sarebbero dipendenti della struttura.