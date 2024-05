Roma, identificato ragazzo investito dal treno il primo maggio: scappava dopo un furto di smartphone

Roma Termini, nella giornata di ieri è arrivata la conferma dopo gli accertamenti della Polizia Scientifica, che il ragazzo morto investito dal treno Cassino-Colleferro-Roma la mattina del primo maggio all'altezza di via Casilina, è un 34enne cittadino peruviano. La vittima, già nota alle forze dell'ordine per aver compiuto diversi furti, è stata identificata tramite il rilevamento delle impronte digitali, confrontate poi con quelle già presenti in banca dati alla Polfer di Roma Termini - Reparto Operativo e Squadra di Polizia Scientifica che hanno seguito le indagini e ricostruito l'intera tragica vicenda.

Gli agenti hanno anche messo a conoscenza l'ambasciata peruviana a Roma del decesso del ragazzo, così da poter avviare la pratica internazionale che permetterà di avvertire i parenti del 34enne che si trovano nella sua nazionedi origine.

Il giovane come accertato dai poliziotti ferroviari del Reparto Operativo di Roma Termini, correva sui binari della ferrovia per scappare dopo aver compiuto il furto con destrezza dello smartphone ad una ragazza senegalese dentro la sua borsa. Fatto avvenuto poco prima alla vicina fermata del bus di via Casilina, come confermato dalla stessa donna che ha riconosciuto poi il ladro in fuga centrato dal locomotore davanti agli agenti della Polfer.