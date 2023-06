Razzia all'area di servizio sulla superstrada Orte-Civitavecchia: riconosciuti dai video e denuncati per furto aggravato

Razzia di articoli dagli scaffali dell'area di servizio, tre denunce dai carabinieri di Vasanello. Le tre persone, di età compresa tra i 35 e 62 anni, sono accusati di furto aggravato.

I fatti risalgono allo scorso giovedi. Alla stazione di Vasanello era arrivata la richiesta di intervento per un furto messo a segno la notte nell’esercizio commerciale “Bigrill”, sulla superstrada Orte-Civitavecchia. I tre ladri avevano portato via un notevole quantitativo di merce dagli scaffali.

In effetti, gli addetti del bar avevano notao un certo movimento, ma solo dopo che i tre erano usciti avevano potuto constatare cosa era accaduto. I carabinieri hanno poi visionato le immagini delle telecamere interne all’esercizio in questione. Si notavano due donne e un uomo mentre prelevavano i prodotti dalle scaffalature per infilarla in borse che avevano portato al seguito.

Dalle immagini è stato possibile identificare i tre malfattori, tutti gravati da numerosi precedenti per reati analoghi. Per questo l’uomo e le due donne sono stati denunciati in stato di libertà per l’ipotesi di furto aggravato.