Il copione continua ripetersi: la baby gang punta alla vittima, la accerchia e dopo averla picchiata la deruba. Ancora un episodio denunciato a Centocelle. Ancora un minore picchiato: il blitz è scattato giovedì nel tardo pomeriggio in via Sabaudia. La vittima, S. D. di 16 anni, stava camminando con un amico quando un gruppo di coetanei li ha avvicinati con la scusa di chiedere una sigaretta. In pochi istanti la situazione è precipitata: mentre due ragazzi impedivano all’amico di intervenire in sua difesa, gli altri spintonavano e picchiavano la vittima per strappargli via la collanina. Una manciata di secondi appena e poi sono fuggiti via. Quando gli agenti delle Volanti sono intervenuti sul luogo dell’aggressione hanno trovato solo la vittima insieme all’amico. Le indagini sono ora assegnate agli agenti del commissariato Torpignattara. La pista caldissima seguita dagli investigatori è quella della baby gang che da mesi mette a segno rapine e furti di motorino nel quadrante Est della città.

LA BANDA

Secondo i poliziotti si tratta di un gruppo di almeno 20 minorenni, tutti romani e rom tra i 14 e i 16 anni e residenti a Centocelle. I ragazzi individuati fino a oggi infatti sono tutti residenti nello stesso quadrante, tra viale delle Gardenie e viale Palmiro Togliatti. E sarebbero gli stessi che solo nell’ultimo mese hanno messo a segno almeno tre rapine. Tutte con lo stesso sistema. Già nel colpo in piazzale delle Gardenie (5 settembre), con la scusa di chiedere una sigaretta alla vittima, lo hanno aggredito e ferito al volto con il coccio di una bottiglia. L’intento, pure in quel caso, era di scippargli la catenina che aveva al collo. Quindi altre due denunce intorno a Villa Gordiani.

Un’indagine che sta impegnando gli agenti dallo scorso gennaio: la prima spia si era accesa quando dopo un inseguimento i poliziotti hanno fermato un 15enne romano residente al Casilino. Il giovane era stato sorpreso a bordo di uno scooter appena rubato mentre sfrecciava nella zona della stazione Termini verso piazzale dei Cinquecento. Per scappare dall’auto delle Volanti che era in coda, ha azzardato un sorpasso finendo a terra a piazza della Repubblica.

L’inizio di un’inchiesta che nei mesi si è allargata arrivando a piazzale delle Gardenie, a Centocelle. Dove gli agenti ad agosto hanno intercettato altri due ragazzi, minori anche loro, mentre tentavano di sfuggire dopo aver messo a segno un furto. Anche in questo caso, i due ragazzini sono stati fermati dopo un breve inseguimento. Quindi sono scattati i controlli sul motorino, risultato rubato. E la denuncia, a carico dei due minori. Secondo le indagini condotte gli scooter rubati vengono poi piazzati nel mercato nero, rivenduti a 50 e a 100 euro. O smontati pezzo per pezzo.

L’INCHIESTA

Sono dieci al momento i minori segnalati e denunciati negli ultimi sei mesi al tribunale dei Minori e che sarebbero collegati alla stessa banda. Hanno tra i 14 e i 17 anni, residenti a Centocelle ma anche giovani del campo rom di via di Salone. Le zone prese di mira dalla baby gang e disegnate dagli investigatori sono Prenestino, Centocelle, Torpignattara, Pigneto e il quadrante della stazione Termini, la zona da cui è scattata l’indagine. Già da alcune settimane però, come confermano le denunce, il gruppetto sta inanellando una serie di rapine. Gli investigatori stanno raccogliendo prove, segnalazioni e identikit per chiudere il cerchio e risalire alle identità dei componenti.

Mentre nella zona però proseguono furti, razzie e rapine. I poliziotti stanno dunque lavorando per definire il quadro investigativo che potrebbe allargarsi ancora nelle prossime settimane. Con l’inchiesta, ancora aperta, e che rischia di allargarsi a macchia di leopardo anche in altri quadranti della Capitale.