Degrado al Villaggio Prenestino, la segnalazione dei residenti

I residenti del il Villaggio Prenestino si uniscono alla richiesta di riqualificare e valorizzare i parchi del territorio, ispirandosi al progetto presentato dal Campidoglio per recuperare 100 aree verdi in tutta la città. Solo un parco nel VI municipio è stato incluso nel piano, ma l'Associazione di Quartiere Villaggio Prenestino chiede di inserire anche le aree di via Torricella Sicura e via Rocca di Cambio, attualmente in condizioni di degrado e abbandono.

Le aree verdi sono cruciali per la socializzazione e lo scambio di idee tra gli abitanti del quartiere, ma al momento Villaggio Prenestino conta solo 15 parchi trascurati dalla gestione comunale. Il comitato ha preso in carico l'area di via Fosso Scilicino dal 2015, ma il territorio necessita di interventi più ampi e strutturali.

"Il quartiere, con i suoi 250 mila abitanti, merita di avere spazi pubblici vivibili e accoglienti - commenta un residente che fa parte dell'associazione -, che favoriscano la socializzazione e la qualità della vita di tutti. L'associazione chiede, dunque, di includere nel progetto dei 100 parchi anche le aree di via Torricella Sicura e via Rocca di Cambio, affinché possano essere rigenerate e restituite alla comunità. La cura degli spazi verdi è un dovere di tutti e contribuisce a rendere un quartiere più vivibile e accogliente per tutti i suoi abitanti."

Infatti sono stati abbandonati nei parchi del villaggio Prenestino, rifiuti di ogni tipo e di ogni genere che hanno creato un'immagine di degrado che preoccupa i residenti.

Le foto sono state scattate da alcuni cittadini del quartiere, che hanno deciso di denunciare la situazione attraverso i social media e i mezzi di comunicazione locali. Le immagini mostrano divani rotti, rifiuti di ogni genere sparsi per il terreno, dalla plastica all'organico, dalla carta alle sedie rotte.

A parlare un residente: “Ci chiediamo perché non vengano installate telecamere di videosorveglianza o perché non vengono aumentate le pattuglie per garantire la sicurezza e prevenire atti vandalici e abbandono di rifiuti. La situazione è diventata un tema di discussione nella comunità locale, con molti residenti che si schierano a favore di interventi urgenti per ripristinare la pulizia e la sicurezza nei parchi del villaggio Prenestino. Speriamo che le autorità locali prendano seriamente in considerazione le denunce dei cittadini e agiscano al più presto per risolvere la questione del degrado nei parchi.”