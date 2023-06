Preso latitante legato a Diabolik, Ben Maatoug era membro di un sodalizio dedito al traffico di droga capeggiato da Piscitelli

Militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Roma e poliziotti della squadra mobile della questura di Roma hanno catturato due latitanti, di cui uno legato al gruppo criminale guidato da Fabrizio Piscitelli (noto come Diabolik), coinvolti in indagini sul traffico di sostanze stupefacenti. Le forze dell'ordine hanno bloccato Andrea Ben Maatoug, 33 anni, latitante del 2020. Nei suoi confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo a seguito del mancato rintraccio in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare del 2019. Nei suoi confronti il gip di Roma contesta il reato di concorso continuato in associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico - quale responsabile dei traffici di narcotico nel quartiere «Borghesiana» della Capitale - lesioni personali ed estorsione aggravata. All'esito del giudizio di primo grado, svolto con il rito abbreviato, il 33enne è stato condannato a 14 anni di reclusione, poi ridotti 9 in appello.

Dalle indagini, eseguite dagli specialisti del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Roma, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Roma, era emerso che Ben Maatoug era membro di un sodalizio dedito al traffico di cocaina e hashish capeggiato da Diabolik, ucciso a Roma nell'agosto del 2009, e Fabrizio Fabietti, già condannato a 30 anni di carcere.

Gdf e squadra mobile hanno arrestato Marzio Sparano, 20 anni, che era irreperibile da alcune settimane.