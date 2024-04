Giorgia Meloni: «Scrivete solo Giorgia sulla scheda alle Europee»

(Agenzia Vista) Pescara, 28 aprile 2024 "Se gli italiani pensano che stia facendo bene, chiedo loro di andare a votare e chiedo loro di scegliere Fratelli d'Italia. E chiedo loro di scrivere il mio nome. Ma il mio nome di battesimo. La cosa che personalmente mi rende più fiero di questi giorni è che la maggior parte dei cittadini che si rivolge a me continua a chiamarmi semplicemente Giorgia. Sarò sempre fiera di essere una persona del popolo. Sarò sempre estremamente fiera di questo. Allora, se volete dirmi che ancora credete in me, mi piacerebbe che lo facesse scrivendo sulla scheda semplicemente Giorgia, perché io sarò sempre solo una di voi", le parole di Giorgia Meloni alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. / Youtube FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev