Entrano ladri in casa, ex finanziere 85enne spara: un ferito. L'anziano aveva la pistola sotto il cuscino

Un finanziere in pensione, 85 anni, ha sparato con la sua pistola e ferito uno dei ladri che ieri sera si sono introdotti nella sua abitazione di Bergamo. L'episodio attorno alle 21.30 a Longuelo, quartiere periferico della città. Il ladro ferito è un albanese di 26 anni, fermato dalla polizia nei pressi dell'abitazione: è stato sfiorato al collo da un proiettile e non è in gravi condizioni.

Roma, ladri entrano in casa dal terrazzo (in pieno giorno) a Prati: rubati contanti e gioielli per 200mila euro

Bergamo, finanziere in pensione spara a un ladro

È stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata, dopo essere stato curato e dimesso dall'ospedale.

Successivamente è stato rintracciato e arrestato dalla polizia anche il complice, anche lui un 26enne albanese. Al vaglio invece la posizione del finanziere, che aveva tuttavia la pistola regolarmente detenuta.

La dinamica

I due, in passamontagna, si sono introdotti nella villetta a schiera su due piani di Longuelo passando da una portafinestra sul retro, forzata con un piede di porco. Hanno quindi sorpreso l'anziano a letto mentre guardava la tv e lo avrebbero minacciato di consegnare soldi e preziosi. La moglie invece si trovava al piano di sopra. L'ex finanziere aveva la pistola sotto il cuscino: ha quindi impugnato l'arma e sparato. I ladri, a quel punto, sono fuggiti portando con loro il borsello dell'uomo. La moglie, accorsa, ha allertato il 112.