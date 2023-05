Roma, gli studenti del XV municipio a confronto con gli esperti sull’uso delle nuove tecnologie

Questa mattina al Teatro Ciak di via Cassia 692 dalle 9 alle 13 gli studenti delle scuole del XV municipio dialogheranno con le istituzioni, gli insegnanti e gli esperti sull’uso consapevole della tecnologia mettendo a confronto potenziali rischi e opportunità. Nell'occassione verranno presentati anche i lavori fatti dai ragazzi che hanno preso parte a ONLIFE, il progetto finanziato dal fondo Legge 285 del 97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza". «Sappiamo bene che uno dei rischi della diffusione invasiva delle tecnologie digitali è una sorta di un isolamento dei giovani - le parole del presidente dell'Anp Roma, il professore Mario Rusconi - in questi casi molto spesso evitano i rapporti personali, il grande compito degli educatori e della scuola è far si che la tecnologia sia al servizio dei giovani e possa migliorare le competenze senza distanziarli da chi gli sta intorno». L’evento, organizzato dalla cooperativa Cassiavass per i giovani, racconta le idee che la “Generazione Z” (quella dei nati tra il 1997 e il 2012) può mettere in campo per migliorare il mondo in cui viviamo. «Gli insegnanti fanno grandi sforzi per migliorare la qualità della relazione con i propri studenti. Ma le veloci innovazioni della società iperconnessa rendono più complessa la capacità di condividere dinamiche della comunicazione, per cui ci tengo a dire una cosa - dice il professore Carlo Scognamiglio - finora la formazione degli insegnanti rispetto alle nuove tecnologie si è concentrata soprattutto sul funzionamento di dispositivi e applicazioni. Abbiamo bisogno di studiare e approfondire in che modo l'iperconnettività sta modificando l'apprendimento e le relazioni umane. Senza fare ciò, i docenti, e gli adulti in generale, rischiano di diventare irrilevanti nell'universo simbolico dei ragazzi». Al termine, i ragazzi si esibiranno con il rapper Kento per l’anteprima della canzone scritta insieme, “L’Opportunità”. All’incontro moderato dal formatore esperienziale e scrittore Fabio De Luca, interverranno Daniele Torquati, Presidente del XV municipio XV, Barbara Funari, Assessore capitolino alle Politiche Sociali, Agnese Rollo, assessore alle Politiche Sociali del XV, Tatiana Marchisio, assessore alla Cultura e alla Scuola del XV, Marzia Toja Presidente Cooperativa Cassiavass, Elisa Marinelli direttrice area Minori e Famiglia della stessa Cooperativa, Giuseppe Lavenia, psicologo, Enrico Galiano, scrittore e docente, Elisamarzia Vitaliano.