Scrittura in corsivo obbligatoria a scuola per stimolare i bambini a non usare troppo il computer

Venerdì 2 Febbraio 2024, 08:21

Una generazione di bambini che ha imparato a scrivere su schermi sta tornando alla scrittura tradizionale. A partire da quest'anno, come riporta la Reuters e altri media americani, agli studenti delle scuole elementari della California sarà richiesto di imparare la scrittura corsiva, dopo che questa competenza era stata trascurata nell'era informatica e digitale. Il disegno di legge 446, promosso dall'ex insegnante di scuola elementare Sharon Quirk-Silva e firmato in legge nell'ottobre, impone ora l'insegnamento della scrittura a mano per i 2,6 milioni di studenti californiani dal primo al sesto grado, circa dai 6 ai 12 anni, e lezioni di corsivo per i livelli "appropriati", generalmente considerati dal terzo grado in su. Gli esperti affermano che imparare il corsivo migliora lo sviluppo cognitivo, la comprensione della lettura e le abilità motorie fini, tra gli altri benefici. Scuola, un bambino su cinque non sa scrivere in corsivo: l'allarme della Sapienza