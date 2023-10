Roma, la ciclopedonale di Monte Mario potrebbe arrivare sulla Giustiniana: il nuovo progetto

I cittadini di Roma nord hanno un sogno: veder realizzata la ciclopedonale Monte Mario – Giustiniana. I sogni possono diventare realtà? In questo caso, sembrerebbe di sì. Vi è, in effetti, odore di cambiamento nell’aria: qualcosa sta iniziando a muoversi. Ma per quale motivo si desidera tanto incessantemente una pista ciclabile che colleghi i due quartieri della Capitale? Le ragioni sono molteplici. La prima, certamente, è di natura ambientale ma non solo: la ciclopedonale fornirebbe un’alternativa felice all’utilizzo delle vetture e del treno.

Una scelta ecosostenibile, che inoltre, favorirebbe sempre più, la viabilità in zone come Ottavia e Palmarola, costantemente frequenti a blocchi della mobilità veicolare a causa di uno sviluppo urbanistico non bilanciato con le varie infrastrutture.