“A scuola andiamo da soli”: dalla Giunta Cicchetti ok alla ciclopedonale per collegare Piazza Tevere al Polo Scolastico

Mercoledì 28 Luglio 2021, 17:34

RIETI - La Giunta Cicchetti, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Antonio Emili, dell’assessore ai servizi sociali Giovanna Palomba e dell’assessore al bilancio Claudio Valentini, ha approvato il progetto esecutivo denominato “A scuola andiamo da soli” nell’ambito del rapporto di collaborazione intrattenuto con altri Comuni in vista del miglioramento delle opere funzionali allo sviluppo della mobilità sostenibile nel territorio urbano.

«L’intervento attinge ad un finanziamento del Ministero dell’Ambiente e prevede l’investimento di €151.000,00 nella realizzazione di una pista ciclo–pedonale che collegherà la caserma della Guardia di Finanza e il quartiere di Piazza Tevere al Polo scolastico di via Togliatti. L’opera comprende anche l’installazione di un semaforo a chiamata lungo l’itinerario ciclo–pedonale che migliorerà l’accesso e il deflusso della popolazione scolastica da e verso le scuole situate a ridosso dell’ex-Manicomio – dichiarano gli assessori Emili, Palomba e Valentini - In tal modo rimediamo all’isolamento del polo scolastico di via Togliatti attraverso la realizzazione di un percorso ciclo–pedonale che ricuce tale sito al resto del nostro territorio urbano, elevando il grado e la qualità della mobilità sostenibile sviluppata a servizio della città di Rieti».