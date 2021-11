Domenica 14 Novembre 2021, 05:03

IL PROGETTO

Tre chilometri di una nuova pista ciclabile che collegherà l'anello del centro storico a via del Lido. L'amministrazione comunale di Latina ha approvato anche il progetto esecutivo (il definitivo fu varato a maggio dalla giunta) della pista ciclopedonale da piazza del Popolo al mare. Il progetto si inserisce nelle previsioni di spostamenti ciclistici e micromobilità, già approvati nel 2020, e prende forma dalla volontà del Comune di partecipare la bando del Credito sportivo Comuni in pista, un avviso pubblico per l'ammissione a contributi destinati al totale abbattimento della quota interessi sui mutui per il finanziamento di piste ciclabili. Il costo è di 484.762, e i lavori dureranno circa 240 giorni.

Il progetto ha l'obiettivo di collegare l'anello ciclabile esistente in centro, con la pista ciclabile di via del Lido, arrivando così dal centro al mare, connettendo alcuni punti di interesse. Il percorso, lungo complessivamente 2.735 metri, cui si aggiungono i 1.100 metri dell'anello ciclabile in centro, già realizzato una decina di anni fa e che ora sarà ripristinato (prevista la nuova tinteggiatura a mezzo di vernici a base di resina acrilica all'acqua ad elevata resistenza all'usura di tutto il tratto ed il ripristino dei delineatori di margine in gomma), tocca le Poste centrali, piazza del Quadrato, il Museo della Bonifica, il Palazzetto dello Sport, lo stadio Francioni, l'istituto comprensivo Frezzotti-Corradini, il centro commerciale Latina Fiori, il parco e il campo sportivo Santa Rita e, attraverso due diramazioni, rispettivamente la chiesa e l'oratorio di Santa Rita e il liceo scientifico Grassi, e l'istituto comprensivo Emma Castelnuovo e piazza Udine. Inoltre, per implementare ulteriormente la rete ciclabile esistente, è stato progettato il prolungamento verso il centro dell'ultimo tratto della pista ciclabile Latina-Latina mare lungo via Volturno, per raccordare la stessa pista ed il percorso promiscuo ciclabile e pedonale che costeggia l'Oratorio San Marco ed il collegamento tra quest'ultimo e largo del Fair Play lungo piazzale Prampolini. Le strade toccate saranno piazzale dei Bonificatori, viale IV Novembre, viale Italia, piazza del Quadrato, viale Vittorio Veneto, largo del Fair Play, da cui si diramano rispettivamente il tratto che passa attraverso il piazzale del PalaBianchini, via dei Mille, via Aspromonte, via Amaseno, parco Santa Rita, via Galvaligi, via Bachelet da cui si propagano due tratti: uno lungo via Guido Rossa fino all'angolo di via Sant'Agostino e l'altro lungo tutta via Bachelet fino a Piazza Udine.

RESTRINGIMENTI

Per poterla realizzare, a seconda dei tratti attraversati, occorrerà procedere al restringimento di marciapiedi (ad esempio in piazzale dei Bonificatori, dove il restringimento sarà di circa 1,20 metri), ridefinendo anche gli attraversamenti pedonali, o della carreggiata stradale, dove la pista ciclabile correrà in promiscuità con il traffico: la porzione di asfalto, sottratta alla carreggiata, sarà colorata con vernici speciali. In altre vie o piazze (ad esempio in piazza del Quadrato), invece, saranno eliminati o rimpiccioliti i parcheggi per le auto. In altre ancora (ad esempio viale Vittorio Veneto o via Aspromonte), la pista sarà bidirezionale e avrà una sede riservata.

Andrea Apruzzese

