Roma, via libera alle bici: percorso dal centro alla periferia

Al via il percorso ciclopedonale dal centro alla periferia. «Domenica 10 giugno, dalle 10 alle 19, parte la sperimentazione della prima iniziativa “ Vialibera ” : un'unica rete ciclopedonale che attraverserà tutta Roma con strade off-limits ad auto e scooter », annuncia il Campidoglio . Il percorso interesserà più strade: da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci, da via XX Settembre a piazza Venezia e ancora viale Manzoni, via Labicana, via Veneto, viale Regina Elena (sul sito https://romamobilita.it/it/ informazioni dettagliate della chiusura delle strade e modifiche al percorso delle linee di trasporto pubblico).

Da settembre è poi previsto l'ampliamento dei percorsi. Saranno individuati, quindi, altri itinerari, le vie si arricchiranno di eventi, attività e feste di quartiere.

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:33



