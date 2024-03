Venerdì 22 Marzo 2024, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 08:34

PERUGIA - Un percorso ciclopedonale interrotto con transenne e nastro biancorosso, aggiunto per segnalare in modo chiaro che da lì non si passa. Almeno fino ad un intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza, tutto da definire. Intanto di certo c’è solo un’ordinanza che impone il divieto di transito. Sotto la lente è finito il ponte della pista ciclopedonale tra via Papini e strada Olmo Ellera, a ridosso del quartiere di Santa Sabina. Probabilmente anche a seguito di segnalazioni arrivate dagli utenti del percorso, personale tecnico del Comune è intervenuto sul posto riscontrando varie criticità. Da lì la decisione di chiudere e valutare gli interventi da attuare. A raccontare i dettagli è l’ordinanza 381 della struttura Sicurezza del Comune: «Con nota mail trasmessa in data 19 marzo, il tecnico dell’unità operativa Edilizia privata e Suape del Comune ha comunicato che il personale di pronto intervento è intervenuto sul ponte della pista ciclopedonale di Santa Sabina a seguito della presenza di avvallamenti pericolosi sull’asfalto e parapetti scollati dal solaio e non a norma». Visto il via vai di pedoni e ciclisti che transita anche in quel punto, parte di una serie di percorsi molto frequentati nella zona, è scattata la misura della chiusura. «In sede di intervento è emersa la necessità di interdire alla circolazione con idonea segnaletica anche notturna di pericolo e transennatura del ponte della pista ciclopedonale». Il tratto interessato è stato interdetto con transenne, anche nella parte laterale del parapetto. Il percorso, come ricordato dalla cartellonistica presente sul posto, fa parte di itinerario che parte da Perugia e, attraverso strade poco trafficate o campestri, conduce fino alla ciclovia del Trasimeno (tra San Savino e San Feliciano) nell’arco di poco meno di trenta chilometri.

QUI VIA PALERMO Dai percorsi ciclabili ai provvedimenti stradali. Sono previste modifiche alla viabilità nei prossimi giorni nella trafficata via Palermo. L’Agenzia Forestale Regionale Umbria, come riporta un’altra ordinanza della struttura Sicurezza, ha comunicato di dover procedere a lavori di potatura delle alberature. Per consentire l’esecuzione dei lavori, nella tre giorni dal 27 al 29 marzo nella fascia oraria che va dalle 8,30 alle ore 17,30, scatta un restringimento della carreggiata, progressivamente allo sviluppo degli interventi di cura del verde. Nella zona scatta il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione nell’area di parcheggio esterna alla carreggiata, sul lato destro del senso unico di marcia.