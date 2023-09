Roma, i bidoni mancanti in Via Eugenio di Mattei. I residenti: «Stanchi e infastiditi»

Può divenire un problema il semplice gesto di gettare la spazzatura? Ebbene, a quanto pare la risposta è sì! Per i residenti di Via Eugenio di Mattei, questa azione quotidiana a dir poco basilare non è mai stata tanto complicata: le loro lamentele, infatti, arrivano forti e chiare. Ma cerchiamo di capire meglio cosa sia accaduto. Corre l’anno 2021 quando, proprio nella via sovrascritta, iniziano i lavori volti al prolungamento della pista ciclabile verso il quartiere di Ottavia. La parte della strada adibita alla costruzione della pista viene interamente transennata e la lunga via si colora di arancione fosforescente.

Inevitabili le conseguenze: in primo luogo, i residenti non possono più parcheggiare le macchine dove precedentemente era loro concesso, ma soprattutto, i bidoni della spazzatura vengono spostati. Facendo un piccolo salto temporale, si giunge all’inaugurazione della pista ciclabile – fine settembre dello stesso anno – i parcheggi vengono nuovamente resi utilizzabili ma dei bidoni ancora nessuna traccia.

I residenti di Via Eugenio di Mattei, ancora oggi, sono costretti a gettare la spazzatura all’interno dei bidoni a loro più vicini, ovvero a circa un chilometro di distanza. Insomma, un disservizio non di poco conto, specialmente se si considera la situazione – alquanto difficoltosa – delle persone anziane o dei disabili.

“Sono estremamente stanca ed infastidita” afferma una ragazza, abitante in una delle palazzine della via “non comprendo il motivo per cui non possano riposizionare i bidoni dove erano situati due anni fa. Non mi sembra corretto il fatto di dover percorrere circa due chilometri quasi ogni giorno solo per gettare la spazzatura”.

Per non parlare della difficoltà di mettere in atto la raccolta differenziata.

Inutile dire che i residenti sperano in un cambiamento e che lo auspicano il prima possibile.