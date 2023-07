Scoperte 70 mila api nell’intercapedine di un convento a Roma. L’etologo: «Sono pericolose, niente azioni fai da te»

Il terrore negli occhi di Suor Maria e delle altre sorelle, spaventate, inizialmente, per l’incessante viavai di insetti che entravano ed uscivano dal bagno del convento “Congregazione Figlie del Calvario”, a Roma, in zona Giustiniana. Poi la scoperta: 70mila api nascoste nell’intercapedine per un totale di 15 favi estratti. Una situazione davvero insostenibile per le tante suore che non riuscivano più ad accedere nella toilette ed aprire la finestra. «Erano lì da almeno tre anni - spiega l’etologo Andrea Lunerti, intervenuto per rimuovere i favi - il numero degli insetti sarebbe sicuramente cresciuto nel corso del tempo». Sono 15, dunque, i favi recuperati mentre le piccole api sono state aspirate e portate in salvo.

Tante le segnalazioni di alveari all’interno delle abitazioni romane: «Quest’anno - sottolinea l’esperto - le api mi hanno dato da fare parecchio.

Hanno nidificato ovunque nell’ultimo mese e mezzo di piogge e si sono infilate in ogni piccola fessura domestica». «Ricevo tra le 20-25 chiamate al giorno per identificare le specie e per scongiurare i pericoli. Una buona parte sono le segnalazioni di serpenti».

Api in casa. Cosa bisogna fare? «Il problema più grave è che arrivo spesso e volentieri dopo un’azione fai da te. Mi spiego: persone che hanno utilizzato un veleno e sono state attaccate dalle api. Altre, invece, che hanno tentato di bruciare l’intercapedine. Quello che dico sempre è di non mettere in atto soluzioni fai da te. Questi insetti sono pericolosi e bisogna sempre rivolgersi ad un apicoltore esperto oppure a coloro che conoscono i metodi corretti per fronteggiare determinate situazioni. Estrarre un favo da una parete richiede esperienza e massima attenzione», conclude Andrea Lunerti.