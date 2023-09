Amedeo Velitti, morto lo storico commerciante di Vigna Clara

È morto Amedeo Velitti. Oggi si sono celebrati i funerali nella chiesa di Santa Chiara in piazza Giuochi Delfici, a Roma nord. È stato un punto di riferimento per il quartiere di Vigna Clara, e non solo.

Morto Amedeo Velitti

«Un po' nonno di tutti i bimbi che hanno varcato in questi lunghi anni le nostre porte; scherzoso, ironico e arguto», lo ricorda la nipote.

Amedeo Velitti era arrivato a piazza Jacini alla fine degli anni ’60, con la tabaccheria sotto al Palazzo Commerciale. Poi aprì la storica libreria e ancora una cartoleria in Piazza Giochi. Vendeva anche dischi e giocattoli. Era un commerciante molto amato e molto conosciuto.