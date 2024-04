Andrea Porcu, ritrovato il ristoratore scomparso a Roma: decisivo il telefono agganciato ad una cella di Ladispoli

Fine delle ricerche per Andrea Porcu. L’uomo scomparso il 15 aprile, allontanandosi da casa senza dare più notizie, è stato ritrovato alle 10 di giovedì 18 aprile. La famiglia, preoccupata, aveva lanciato un appello sui social media, diffondendo immagini dell'uomo, specificando l’abbigliamento che indossava l’ultima volta prima di uscire di casa, il modello e la targa del suo motorino ed un recapito telefonico per segnalazioni. Dopo l’avvistamento del 16 aprile lungo l'Aurelia, vicino a Cerenova, l’intercettazione di stamattina del cellulare di Andrea, si è dimostrata decisiva per una svolta nella ricerca dell’uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA