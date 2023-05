Andrea Augello, i funerali del senatore nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli. C'è anche il premier Meloni

La premier Giorgia Meloni è arrivata nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma per i funerali del senatore Andrea Augello, eletto con Fratelli d'Italia, storico esponente della destra laziale scomparso nei giorni scorsi. Con lei la sorella Arianna. Presenti anche alcuni esponenti del governo tra cui i ministri Francesco Lollobrigida, Andrea Abodi, Eugenia Roccella e il sottosegretario Leo, oltre a numerosi parlamentari e al presidente del Senato, Ignazio La Russa. Tra gli altri anche Francesco storace, ex governatore del Lazio che nel 2000 nominò Augello assessore al Bilancio e Giovanni Malagò, presidente del Coni.