Monte Mario, chiude dopo 61 anni lo storico negozio di giocattoli "Zio Charly"

Monte Mario è in lutto: “Zio Charly” saluta per sempre il quartiere. La triste notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: il famosissimo negozio di giocattoli ha definitivamente chiuso i battenti.

Aperto da ben 61 anni, fin dagli esordi è divenuto un vero e proprio simbolo della zona.

Così si legge nell’ultimo post pubblicato su Facebook: “Più di 4 generazioni di bambini sono cresciute con i nostri giocattoli, dal momento in cui il suo fondatore, il sor Carlo, detto anche Zio Charly, lo aprì nel lontano 1963».

I motivi della chiusura

Che cosa è successo? Cosa ha portato alla chiusura del negozio più amato dai bambini di Roma nord? I gestori non usano mezzi termini: «L’avvento e il consolidarsi delle vendite online ha reso attività come la nostra non più sostenibile».

Non manca, conseguentemente, il legittimo appello da parte degli stessi proprietari: «Se non vogliamo un quartiere fantasma, quando possibile, andiamo a comprare nei piccoli negozi».

«Sono sinceramente dispiaciuta. Ho molti bei ricordi d’infanzia legati a quel luogo! Ero una loro fedelissima cliente. Mi brillavano gli occhi ogni volta che varcavo la soglia del negozio… è un gran peccato». Queste sono le parole di Sara, afflitta dalla spiacevole notizia. E non è la sola ad esserne rammaricata: Monte Mario ha perso un’istituzione; un’era si è appena conclusa.

Coloro che soffrono di più per via di questo addio inaspettato, però, sono proprio i gestori dell’amatissimo negozio “Zio Charly”, che anzi, si scusano per aver annunciato la chiusura solo dopo l’effettiva avvenuta: “Anche noi dovevamo elaborare il lutto». Insomma, un duro colpo per il quartiere romano; una perdita che ha toccato il cuore di tutti.